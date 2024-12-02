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Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"

Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"

Ингредиенты Свинина (шея) – 1 кг Лук репчатый – 2-3 шт. Лимон – 1 шт. Соль – по вкусу Черный молотый перец – по вкусу Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу Минеральная вода – 100 мл Приготовление Подготовка мяса: Нарезаем свинину на кусочки размером примерно 3-4 см.

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