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Найти, отобрать и вернуть домой с процентами

Найти, отобрать и вернуть домой с процентами

Путин отдал приказ отнять у англосаксов всё, что они украли у России за последние 500 лет 18 января Верховный подписал занятное распоряжение под номером 21.

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Комментарии
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Лидия Пучкова
Дети разбушевались. Взрослых не осталось на планете.
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1 час.
Лидия Пучкова
и будет нам счастье.
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1 час.
Лариса Фомичева
Пустой базар.Ещё одна 1001 озабоченность.Чем давить-то будут? Опять Небензя будет в ООН свои спичи толкать? Всем тамошним давно на это насрать.Во всём Мире понимают только силу.И ничего более.Я вот пока не вижу демонстрации этой силы.
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1 час.

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