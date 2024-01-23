Найти, отобрать и вернуть домой с процентами

Лариса Фомичева

Пустой базар.Ещё одна 1001 озабоченность.Чем давить-то будут? Опять Небензя будет в ООН свои спичи толкать? Всем тамошним давно на это насрать.Во всём Мире понимают только силу.И ничего более.Я вот пока не вижу демонстрации этой силы.