#Сводка на утро 25 апреля 2025 года Ночные удары наших «Гераней» пришлись по Харькову, Павлограду, а также Днепропетровской, Сумской и Киевской областям.
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#Сводка на утро 25 апреля 2025 года Ночные удары наших «Гераней» пришлись по Харькову, Павлограду, а также Днепропетровской, Сумской и Киевской областям.
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