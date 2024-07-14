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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов об Англии: «Если у команды нет поставленной игры, результат из ниоткуда не возьмется. Чуть больше на стороне англичан, учитывая, через что они и тренер прошли»

Черчесов об Англии: «Если у команды нет поставленной игры, результат из ниоткуда не возьмется. Чуть больше на стороне англичан, учитывая, через что они и тренер прошли»

– В финал пробились Англия и Испания. Большинство будет болеть за вторых, команду Саутгейта с самого начала записали во вредители футбола.

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