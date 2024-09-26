ЦБ готов запретить Мосбирже оказывать брокерские услуги

Банк России готов отказать Мосбирже в возможности предоставления брокерских услуг, а также планирует ужесточить требования к самим брокерам, которые, по сути, сейчас фактически становятся торговыми площадками, не пропуская заявки клиентов вовне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии