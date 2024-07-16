Женщина издевалась над пенсионеркой на детской площадке – теперь ее ищут

В Новосибирске женщина силой выгнала пенсионерку с детской площадки. Жители дома № 22/3 на улице Твардовского в Новосибирске стали свидетелями конфликта на детской площадке – неизвестная им женщина силой выгнала с лавочки пенсионерку.