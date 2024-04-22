В Тульской области из-за ветра упало 50 деревьев и пострадало три автомобиля

В Тульской области 21 апреля прошли грозы, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Сотрудники Главного управления МЧС России по региону устраняли последствия непогоды, о чем сообщает пресс-служба тульского ведомства.
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