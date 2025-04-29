Патрушев заявил, что НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесения превентивных ударов по российским ядерным объектам.
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Патрушев заявил, что НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесения превентивных ударов по российским ядерным объектам.
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