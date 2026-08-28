TMZ: Джош Джейкобс обвиняется в нападении на бывшую девушку

23 мая игрок NFL Джош Джейкобс был обвинен в нападении на свою бывшую девушку. Конфликт произошел после обнаружения переписки с другими женщинами.
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