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Энциклопедия географа

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Две недели, которые переворачивают сознание: мой опыт путешествия через Бразилию, Аргентину и Перу

Две недели, которые переворачивают сознание: мой опыт путешествия через Бразилию, Аргентину и Перу

Некоторые поездки планируешь месяцами, а потом понимаешь, что никакие фотографии и рассказы не могли подготовить тебя к реальности.

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