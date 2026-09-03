Путин заявил, что у РФ один из самых низких показателей госдолга в мире

У России один из самых низких показателей госдолга в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2026.
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