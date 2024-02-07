Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации на пленарном заседании 7 февраля одобрил закон, предусматривающий возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.
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