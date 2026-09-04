ДТП на улице Смирнова в Иванове отправило водителя питбайка в больницу

60-летняя женщина на «Хавал Ф7-Х» столкнулась с питбайком, водитель которого попал в больницу. Водитель автомобиля не пострадала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым