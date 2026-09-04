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Ивановские новости

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ДТП на улице Смирнова в Иванове отправило водителя питбайка в больницу

ДТП на улице Смирнова в Иванове отправило водителя питбайка в больницу

60-летняя женщина на «Хавал Ф7-Х» столкнулась с питбайком, водитель которого попал в больницу. Водитель автомобиля не пострадала.

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