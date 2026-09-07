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Царьград

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Шахназаров раскрыл странное поведение Мониавы после учёбы в Англии

Шахназаров раскрыл странное поведение Мониавы после учёбы в Англии

Журналист Михаил Шахназаров заявил о необычном поведении Лидии Мониавы после её обучения в Англии. Мониава, покидающая пост директора хосписа "Дом с маяком", оказалась в центре уголовного расследования по обвинению в распространении фейков о российской армии.

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