«Долго над предложением не раздумывал»: Мингазов о переходе в «Динамо»

Воспитанник новомосковского и тульского футбола 27-летний Артем Мингазов рассказал в интервью «Тульским новостям» о том, как появился вариант с переходом в «Динамо-Владивосток», после окончания контракта с «Арсеналом-2».
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