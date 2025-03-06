По данным ЦГМС в Волгоградской области 6 марта: Облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки ( мокрый снег, снег с дождем, дождь).
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 6 марта: Облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки ( мокрый снег, снег с дождем, дождь).