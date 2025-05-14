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Актаныш районында «Киләчәккә адым – 2025» балалар техник иҗат фестивале булды

Актаныш районында «Киләчәккә адым – 2025» балалар техник иҗат фестивале булды

Актаныш районында «Киләчәккә адым – 2025» балалар техник иҗат фестивале үсеп килүче буынны фәнгә, технологияләргә, кул осталыгына җәлеп итүне, һөнәри юнәлеш бирүне һәм тарихи хәтерне саклауны берләштерде.

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