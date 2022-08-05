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Зачем нужна была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки? | Уши машут ослом (85)

Зачем нужна была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки? | Уши машут ослом (85)

Смотреть видео#Матвейчев, #ушимашутослом- Сколько жертв американских бомбардировок?- Могла ли Япония сопротивляться в войне с СССР и Америкой?- Что говорят военные: нужно ли было бомбить мирные города?- Кто принял решение о бомбардировках и зачем?.

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