Репортёр

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Минобороны РФ при...
  • Наталия Сорокина
    Мягкотелость и нерасторопность россиян может способствовать в будущем опасной тенденции образования в стране новой аг...Бастрыкин: агресс...
  • Гарий Щерба
    В  СССР  с  ТАКИМИ  РАЗБИРАЛОСЬ ,,КГБ,, ,  просто  ВЫЕЗЖАЛИ  в страну где  ЗАСЕЛА ВША  или группировки  УГРОЖАЮЩИЕ СО...Организатор убийс...

В США зафиксирован масштабный всплеск банкротства малых предприятий

В США зафиксирован масштабный всплеск банкротства малых предприятий

Малые предприятия в США переживают всплеск банкротств по уровню, невиданному с 2020 года. И ситуация может ухудшиться по мере того, как будут сказываться побочные эффекты банковских кризисов, сообщает The Epoch Times со ссылкой на данные UBS.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх