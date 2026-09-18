«Он его забил»: в Орске СК расследует нападение молодого спортсмена на инвалида

В Оренбургской области СК расследует дело о нападении молодого спортсмена на пожилого мужчину, инвалида второй группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Спортсмен против инвалида - это круто! И, ведь победил!!! А мамашка какая любящая, кинулась в защиту несчастного сынишки! Воспитала сука достойную мразь!