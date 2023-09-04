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FT: Украина может победить Россию, но не сейчас

FT: Украина может победить Россию, но не сейчас

В настоящее время военная победа Украины над РФ невозможна. С такой ошеломляющей для каждого «свидомого» жителя так называемой «незалежной» новостью выступает не кремлевская пропаганда, а считающаяся авторитетной на Западе газетка Financial Times.

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