Происшествия
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Происшествия

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Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования людей в результате происшествия в Пермском крае

Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования людей в результате происшествия в Пермском крае

В публичном пространстве сообщалось, что 19 сентября 2026 года на придомовой территории в деревне Поедуги Суксунского муниципального округа Пермского края произошло воспламенение газовоздушной смеси из баллона, расположенного вблизи открытого источника огня.

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