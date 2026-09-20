Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования людей в результате происшествия в Пермском крае

В публичном пространстве сообщалось, что 19 сентября 2026 года на придомовой территории в деревне Поедуги Суксунского муниципального округа Пермского края произошло воспламенение газовоздушной смеси из баллона, расположенного вблизи открытого источника огня.
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