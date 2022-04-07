Томас Мюллер: «Нужно собраться и показать настоящую «Баварию» в ответной игре с «Вильярреалом»

Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:1). Нападающий «Баварии» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх