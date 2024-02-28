ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Гефест". Банк, зарегистрированный в городе Кимры Тверской области", занимал 336-е место по величине в банковской системе России.
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