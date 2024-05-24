В Кремле опровергли заявления о готовности России к переговорам по линии фронта

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Россия готова к переговорам, но для достижения целей спецоперации на Украине, это не могут быть переговоры по нынешней линии фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии