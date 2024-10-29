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Рост коммуналки в России обгоняет инфляцию. Семьи в отчаянии: Доходит до разводов

Рост коммуналки в России обгоняет инфляцию. Семьи в отчаянии: Доходит до разводов

Рост коммуналки в России обгоняет инфляцию. Семьи в отчаянии, и даже доходит до разводов. С помощью этого манёвра люди выбивают льготы.

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