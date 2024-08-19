Маркировку переработанной пищевой продукции предлагают ввести в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Предложение о вводе цифровой маркировки на всю переработанную пищевую продукцию для отслеживания и блокировки опасного товара на кассах содержится в протоколе заседания общественного совета при Роспотребнадзоре и Консультативного совета по защите прав потребителей.