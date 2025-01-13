✅В Крыму работают около 85% крупных российских компаний «В Крыму представлена практически вся линейка крупных игроков.
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✅В Крыму работают около 85% крупных российских компаний «В Крыму представлена практически вся линейка крупных игроков.