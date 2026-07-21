Россия: Пожарные ликвидировали пожар на улице Передельческой, недалеко от ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в Липецке, Липецкая область, в утренние часы по местному времени после того, как в ночь с 20 на 21 июля были объявлены ракетные предупреждения.