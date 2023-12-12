Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдена

Комитет Конгресса Соединённых Штатов Америки, во главе которого стоят представители Республиканской партии, утвердил ведение расследований ради того, чтобы вынести импичмент текущему главе государства Джозефу Байдену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии