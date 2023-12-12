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Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдена

Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдена

Комитет Конгресса Соединённых Штатов Америки, во главе которого стоят представители Республиканской партии, утвердил ведение расследований ради того, чтобы вынести импичмент текущему главе государства Джозефу Байдену.

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