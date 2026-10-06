Путин наградил педагогов «Времени героев», G7 направила Киеву $50 млрд: главное за сутки

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Путин вручил госнаграды педагогам участников «Времени героев», G7 направила Киеву почти $50 млрд за счет российских активов, а Трамп связал рост цен на топливо в США с атаками ВСУ на российские НПЗ.