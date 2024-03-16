Эра «потерянного 30-ти летия» для экономики Японии закончена по словам Минфина

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что в стране «больше нет дефляции». Этот печальный для экономики Японии период, длился на протяжении 30-ти лет, что привело к падению потребительского спроса и затяжному падению фондового рынка, после бурного развития 90-х годов.
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