Эра «потерянного 30-ти летия» для экономики Японии закончена по словам Минфина

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что в стране «больше нет дефляции». Этот печальный для экономики Японии период, длился на протяжении 30-ти лет, что привело к падению потребительского спроса и затяжному падению фондового рынка, после бурного развития 90-х годов.