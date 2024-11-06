В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Осенний дар» с продукцией местных производителей

8 и 9 ноября в Нижнем Новгороде на ярмарочной площади состоится выставка-продажа «Осенний дар». Мероприятие, которое пройдет с 10:00 до 18:00, организовано в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области.