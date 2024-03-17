Медведев проиграл пятый финал подряд

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Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс проиграл Карлосу Алькарасу – 6:7(5), 1:6. Для россиянина это уже пятое подряд поражение в финалах.