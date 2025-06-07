Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: gazeta.ru Не секрет, что некоторое время назад мама Наташи Королёвой, давно разменявшая восьмой десяток Людмила Порывай, наговорила столько лишнего, что спровоцировала не только волну негатива со стороны российского общества, но ещё и спровоцировала разлад внутри звёздной семьи.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Гнать тварь эту из России
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2 час.
ВК
Виктор Каменский
Мразь...!
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1 час.
олег рожков
До чего же мерзкая - жаба парагвайская....
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39 мин.
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