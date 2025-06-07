Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: gazeta.ru Не секрет, что некоторое время назад мама Наташи Королёвой, давно разменявшая восьмой десяток Людмила Порывай, наговорила столько лишнего, что спровоцировала не только волну негатива со стороны российского общества, но ещё и спровоцировала разлад внутри звёздной семьи.
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