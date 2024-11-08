25 любопытных и невероятных фактов о телевидении, о которых известно немногим

Голубой TV-магнит. Телевидение играет важную роль в жизни современного человека. В течение последнего столетия оно обеспечивает людей новостями, развлекает их, заставляет смеяться, плакать или даже пугает.
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