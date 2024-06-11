В Пензе разработают системы сброса гранат для дронов

Филиал ВАМТО начал разработку систем сброса боеприпасов для дронов Разработку и производство систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров начали в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО).
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