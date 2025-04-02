Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах на 250%

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Сергей Колунов направил в Правительство Российской Федерации законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за несоблюдение санитарных норм, передает РИА Новости.
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