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Рынок госдолга поверил в окончание цикла повышения ставки ЦБ: Набиуллина удержала ОФЗ от обвала

Рынок госдолга поверил в окончание цикла повышения ставки ЦБ: Набиуллина удержала ОФЗ от обвала

Рынок российского госдолга начинает видеть «свет в конце тоннеля» после самого резкого за 7 лет цикла ужесточения политики ЦБ РФ, сообщает Финанз.

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