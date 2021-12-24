Рынок госдолга поверил в окончание цикла повышения ставки ЦБ: Набиуллина удержала ОФЗ от обвала

Рынок российского госдолга начинает видеть «свет в конце тоннеля» после самого резкого за 7 лет цикла ужесточения политики ЦБ РФ, сообщает Финанз.
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