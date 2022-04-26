Мичков о жесткой игре «Красной Армии»: «Это плей-офф, понятно, что где-то провоцировать будут. Но в итоге мы пожали друг другу руки»

Матвей Мичков высказался о жесткой игре «Красной Армии» в финале Кубке Харламова. СКА-1946 выиграл финальную серию у «Красной Армии» (4-2, 3:2).
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