Мичков о жесткой игре «Красной Армии»: «Это плей-офф, понятно, что где-то провоцировать будут. Но в итоге мы пожали друг другу руки»

Матвей Мичков высказался о жесткой игре «Красной Армии» в финале Кубке Харламова.  СКА-1946 выиграл финальную серию у «Красной Армии» (4-2, 3:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх