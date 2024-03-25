Пекинская капуста — королева салатов! 6 обалденных способов приготовить закуску из одного вилка. Обожаю вариант с креветками.

Лично у меня капустные салаты ассоциируются с легкостью. Порою бывает, что даже ничего придумывать не надо: порвите листья овоща руками, добавьте немного тертой моркови, заправьте специями и оливковым маслом — легкий ужин готов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)