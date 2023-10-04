О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

МТ

Марат Токушев

Спасибо автору за разбор и анализ истории и исторических личностей. Необходимо внести одну единственную поправочку к сведению читателей: если мы считаем украинцев, белорусов и русских одним народом ( а это так), то и украинцы имеют право на всю нашу общую историю. Поэтому не будем обвинять украинцев в "краже" и присвоении Русской Истории и Руси! Её можно обвинять только в монополизации русской истории. Не надо упрекать и оскорблять и таким образом отделять одну Русь от Руси другой. Наша беда в расколе. Раскол - это ослабление. Этого мы и должны избежать. Сильна ли Россия в союзе с Белоруссией? Глупый вопрос, не правда ли? А сильна ли была бы Россия и Белоруссия в союзе с Украиной? Вот этого боятся и это понимают наши враги! Вот поэтому раскол русского мира - это главная тысячелетняя задача наших врагов в лице Ватикана и англо-саксов. Да, я предвижу ухмылки в свой персональный адрес с вопросом, а с какого бадуна татарин печётся о единстве Руси?! Обязан! Обязан мыслить стратегически и исторически. Хочу донести свою мысль о силе в едистве. Но для единства нужбы базовые фундаментальные основания. Так вот, хочу заверить читателей, что есть такие основания и называются они ДНК генеология. Русские, белорусы, украинцы, евреи (самаритяне), поляки и татары - эти народы более чем на 50% состава были рождены от одной матери и от одного отца в промежутке от 4,5 - 5 тысяч лет назад. "корень" один , а "ветви" разные. Любой, кто стоит на позициях разобщения, расчленения, противостояния, конфликта - это враг наших народов, это лазутчик, находящийся в наших с вами рядах, это человек, который живёт среди нас, говорит на нашем общенациональном языке и его трудно идентифицировать, как идеологического врага государства, иностранца идентифицировать, как врага гораздо легче! именно такие "люди" ведут к противостоянию народов, а впоследствии к строительству плацдармов для нападения. Так вот, территория Украины ( как и территрии других приграничных государств) никогда не должна стать таким плацдармом для атаки , для военных баз НАТО, для любых иных врагов. А Ватикан , со времён крестовых походов, превратился в гнездо и пристанище сатаны, и своих генеральных планов в отношении русского мира не меняет уже более тысячу лет. не ждите ничего доброго от католического мира, не допускайте их в свой духовный мир, держитесь православия и тогда наступит в наших странах и душах реальный мир! Всем салам! Всем мира и добра, благополучия и процветания! Вся надежда не на политиков и правителей, вся надежда только на Всевышнего Господа Бога и Его промысел! Всем салам! Всем мира и добра, благополучия и процветания! Всех обнимаю по-братски!