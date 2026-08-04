В Москве задержали 24-летнюю пособницу мошенников, похитивших у пенсионерки более 21 млн рублей

В Москве задержали 24-летнюю девушку, которая выступала курьером в мошеннической схеме, обманувшей 67-летнюю пенсионерку на сумму свыше 21 миллиона рублей, сообщает Главное управление МВД России по Москве.
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