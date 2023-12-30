Курганский СК возбудил дело против управкомпании мэрии

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей» из-за бездействия должностных лиц и ненадлежащего оказания услуг для жильцов дома по улице Гоголя в Кургане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии