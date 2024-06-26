Мишустин поручил продлить налоговые льготы на перелеты внутри страны

Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, поручил продлить налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 1 января 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии