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Несекретные материалы

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Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Все ждут назначение нового правительства — Песков сказал, что Путин уже набирает команду.

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Комментарии
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Кузнецов Владимир
Решетникова, мин культ,минобраз, Голикову и Хуснулина гнать поганой метлой
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17 час.
Sergey
ни чего не изменится..... зачем ему их менять? выборы прошли.....
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Оттуда ещё никого не вынесли, поэтому рассчитывать на что-то кардинальное не следует! Но вот таких как Решетников, там быть не должно!
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8 час.

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