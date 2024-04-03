Все ждут назначение нового правительства — Песков сказал, что Путин уже набирает команду.
Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?
Комментарии
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Кузнецов Владимир
Решетникова, мин культ,минобраз, Голикову и Хуснулина гнать поганой метлой
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17 час.
Sergey
ни чего не изменится..... зачем ему их менять? выборы прошли.....
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Оттуда ещё никого не вынесли, поэтому рассчитывать на что-то кардинальное не следует! Но вот таких как Решетников, там быть не должно!
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8 час.
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