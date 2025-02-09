9 февраля — День гражданской авиации! Сегодня мы поздравляем всех, кто трудится в этой сфере: пилотов, бортпроводников, инженеров, диспетчеров и всех тех, кто делает возможными наши путешествия по небу.
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9 февраля — День гражданской авиации! Сегодня мы поздравляем всех, кто трудится в этой сфере: пилотов, бортпроводников, инженеров, диспетчеров и всех тех, кто делает возможными наши путешествия по небу.
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