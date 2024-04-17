В английском таблоиде The Sun вышел материал, который утверждает, что к середине уже этого лета Крымский мост якобы будет уничтожен.
The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру
Комментарии
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Кремлин Православович
С велисапедобританией воевать не имеет особого смысла, ибо она утонет уже к середине этого века.
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1 час.
КП
Кремлин Православович
Это ваше субъективное мнение. Вы просто не обладаете информацией.
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1 час.
Silver Kont
Ну вот, очередная ципсошница нарисовалась....
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1 час.
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