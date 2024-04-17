Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ну вот, очередная ципсошница нарисовалась....The Sun: молниено...
  • Кремлин Православович
    Это ваше субъективное мнение. Вы просто не обладаете информацией.The Sun: молниено...
  • Кремлин Православович
    С велисапедобританией воевать не имеет особого смысла, ибо она утонет уже к середине этого века.The Sun: молниено...

The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру

The Sun: молниеносный удар по путинскому монстру

В английском таблоиде The Sun вышел материал, который утверждает, что к середине уже этого лета Крымский мост якобы будет уничтожен.

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Комментарии
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Кремлин Православович
С велисапедобританией воевать не имеет особого смысла, ибо она утонет уже к середине этого века.
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1 час.
КП
Кремлин Православович
Это ваше субъективное мнение. Вы просто не обладаете информацией.
Ответить
1 час.
Silver Kont
Ну вот, очередная ципсошница нарисовалась....
Ответить
1 час.

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