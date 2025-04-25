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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная США U18 разгромила Швейцарию на домашнем ЮЧМ-2025 – 10:0. Канада начала турнир с разгрома Словакии – 9:2

Американцы одержали вторую победу подряд на домашнем турнире, разгромив швейцарцев (10:0). В первом матче команда обыграла Чехию (4:2).

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