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Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

Встреча между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским показала, что между ними нет химии, а само выступление главы киевского режима можно назвать позорным.

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