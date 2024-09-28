Встреча между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским показала, что между ними нет химии, а само выступление главы киевского режима можно назвать позорным.
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